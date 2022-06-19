«То, что было сегодня - просто неприемлемо». Стэмкос - о крупном поражении от «Колорадо»

Нападающий «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос отреагировал на разгромное поражение от «Колорадо» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли (7:0).

«Вы все видели, что произошло. Такой результат - это просто неприемлемо, тем более, в финале. Наверное, те, кто смотрел матч, думают, что серия уже закончилась, но у нас сильная и устойчивая команда», - приводит The Score слова Стэмкоса.

Отметим, что в составе победителей шайбы забросили Валерий Ничушкин и Кейл Макар, отличившиеся дублями на 3-й и 25-й, а также 43-й и 50-й минутах соответственно. По голу забили Джош Мэнсон (8), Андре Бураковски (14) и Даррен Хельм (38).

«Колорадо» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч между командами пройдет 21 июня на домашней арене «Лайтнинг».