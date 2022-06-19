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Кожевников считает, что Ничушкин проводит свой лучший сезон в НХЛ

Сегодня, 19 июня, россиянин забросил две шайбы во втором матче финала Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй» (7:0).
19 июня 2022 12:00
автор: Владислав Корегин

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

Отметим, что 27-летний россиянин признан лучшим игроком второго матча финала Кубка Стэнли-2022 с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (7:0). На счету хоккеиста две заброшенных шайбы в прошедшей встрече.

– Что касается Ничушкина, у него не только в финале четыре очка, а за все игры плей-офф уже около 12-ти. Это лучший плей-офф в его карьере… Наверное, лучший сезон в карьере Ничушкина. Удивлен ли я? Нет, он всегда был мастером с большой буквы, – цитирует Кожевникова «Чемпионат».

Добавим, что по итогам регулярного чемпионата НХЛ Ничушкин забросил 25 шайб и отдал 27 результативных передач в 62 матчах. В плей-офф форвард набрал 13 (8+5) очков в 16 играх.

источник: Чемпионат.com
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Кожевников считает, что Ничушкин проводит свой лучший сезон в НХЛ
Сегодня, 19 июня, россиянин забросил две шайбы во втором матче финала Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй» (7:0).
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