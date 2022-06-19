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Агент Ничушкина уверен, что заключит новый контракт для своего клиента

У российского форварда завершается двухлетнее соглашение с «Колорадо».
Агент Ничушкина уверен, что заключит новый контракт для своего клиента
19 июня 2022 19:23
автор: Максим Скороходов
автор фото: Sportsnet.ca

Марк Гандлер, агент российского форварда Валерия Ничушкина, оценил карьерные перспективы своего клиента, у которого заканчивается контракт с финалистом НХЛ «Колорадо».

«Сколько, на мой взгляд, Вэл может получить от «Колорадо» или от другой команды в это межсезонье? Это зависит не от нас. Это зависит от Джо Сакика (генменеджер «Колорадо». – Прим). Джо очень хороший менеджер. Он сам выберет, кого хочет сохранить. Если он сделает нам хорошее предложение, мы согласимся. Если нет – значит, нет. Это не проблема. Ничушкин не останется без работы, без вопросов», приводит слова Гандлера «Чемпионат», ссылаясь на The Athletic.

Сегодня дубль Ничушкина помог «Колорадо» выиграть второй матч финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы-Бэй» и повести в ней 2-0.

На счету российского форварда в текущем сезоне 52 (25+27) очка в 63 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также восемь шайб и пять голевых передач в плей-офф.

источник: Чемпионат.com
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