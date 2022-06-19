Агент Ничушкина уверен, что заключит новый контракт для своего клиента

Марк Гандлер, агент российского форварда Валерия Ничушкина, оценил карьерные перспективы своего клиента, у которого заканчивается контракт с финалистом НХЛ «Колорадо».

«Сколько, на мой взгляд, Вэл может получить от «Колорадо» или от другой команды в это межсезонье? Это зависит не от нас. Это зависит от Джо Сакика (генменеджер «Колорадо». – Прим). Джо – очень хороший менеджер. Он сам выберет, кого хочет сохранить. Если он сделает нам хорошее предложение, мы согласимся. Если нет – значит, нет. Это не проблема. Ничушкин не останется без работы, без вопросов», – приводит слова Гандлера «Чемпионат», ссылаясь на The Athletic.

Сегодня дубль Ничушкина помог «Колорадо» выиграть второй матч финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы-Бэй» и повести в ней 2-0.

На счету российского форварда в текущем сезоне 52 (25+27) очка в 63 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также восемь шайб и пять голевых передач в плей-офф.