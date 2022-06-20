Морозов объяснил, почему не поддерживает предложение ФХР о разделении КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов объяснил причины, по которым лига не хочет принимать предложение ФХР о реструктуризации КХЛ.

«Спешка в принятии решений, проблема перелётов, расходы клубов, недостаточное количество дней для формирования ритмичного календаря - по многим вопросам у нас есть возражения», - приводит слова функционера Sport24.

Напомним, что действующим победителем КХЛ является московский ЦСКА, который в финальной серии оказался сильнее магнитогорского «Металлурга».

Регулярный чемпионат нового сезона лиги начнется в начале сентября 2022-го и продлится по февраль 2023 года, а в марте-апреле пройдут серии матчей плей-офф.