Финские игроки расторгли контракты с «Автомобилистом»

«Автомобилист» объявил о том, что расторг контракты с финскими легионерами клуба.

Команду покинули вратарь Юха Метсола, защитник Юрка Йокипакка и форвард Миро Аалтонен. 1 мая с ними заключили двухлетние соглашение. После этого финские игроки заявили, что не приедут в КХЛ в следующем сезоне.

Как сообщает официальный сайт «Автомобилиста», в юрисдикции лиги права на вышеуказанных хоккеистов закрепляются за уральским клубом.

Таким образом, в команде из Екатеринбурга остались следующие легионеры: шведский вратарь Юхан Маттссон, французский нападающий Стефан да Коста, канадский форвард Патрис Кормье и игрок атакующей линии сборной Германии Брукс Мэйсек.