«Ванкувер» подписал контракт новичка с Кузьменко

Российский форвард Андрей Кузьменко продолжит карьеру в НХЛ.

На своей странице в соцсети 26-летний хоккеист выложил фото в форме «Ванкувера». Кузьменко подписал с «Кэнакс» контракт новичка. Ранее у нападающего истек контракт со СКА. После этого Андрей стал свободным агентом.

В минувшем сезоне КХЛ Кузьменко провел 61 матч за клуб из Санкт-Петербурга, набрав 67 (27+40) очка при показателе полезности «+11».

«Ванкувер» занял 10-е место в Западной конференции и не смог побороться за Кубок Стэнли.