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Агент Кузьменко: За последние четыре года на Андрея претендовали все 32 команды НХЛ

«Ванкувер» в текущем сезоне занял 10-е место в Западной конференции и не смог побороться за Кубок Стэнли.
20 июня 2022 22:10
автор: Александр Поволоцкий

Агент российского нападающего Андрея Кузьменко отреагировал на новость о подписании контракта с «Ванкувером».

Ранее 26-летний хоккеист разместил фото в форме канадского клуба. Кузьменко подписал с «Кэнакс» контракт новичка.

«На Андрея за последние четыре года претендовали все 32 команды, которые выходили с нами на связь, в конце было шесть финалистов, Андрей выбрал «Ванкувер», чтобы продолжить свою карьеру», — приводит «Чемпионат» слова Дэна Мильштейна.

В СМИ сообщается, что экс-форвард СКА будет получать 950 тысяч долларов в клубе НХЛ.

источник: Чемпионат.com
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Агент Кузьменко: За последние четыре года на Андрея претендовали все 32 команды НХЛ
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