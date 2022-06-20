Агент Кузьменко: За последние четыре года на Андрея претендовали все 32 команды НХЛ

Агент российского нападающего Андрея Кузьменко отреагировал на новость о подписании контракта с «Ванкувером».

Ранее 26-летний хоккеист разместил фото в форме канадского клуба. Кузьменко подписал с «Кэнакс» контракт новичка.

«На Андрея за последние четыре года претендовали все 32 команды, которые выходили с нами на связь, в конце было шесть финалистов, Андрей выбрал «Ванкувер», чтобы продолжить свою карьеру», — приводит «Чемпионат» слова Дэна Мильштейна.

В СМИ сообщается, что экс-форвард СКА будет получать 950 тысяч долларов в клубе НХЛ.