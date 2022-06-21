«Тампа-Бэй» победила «Колорадо» и сократила отставание в серии, на счету Кучерова два голевых паса

Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» на своей площадке крупно обыграли «Колорадо Эвеланш» (6:2) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли-2022.

Отметим, что в составе победившей команды шайбы забросили Энтони Чирелли (14-я минута), Ондржей Палат (16), Ник Пол (22), Стивен Стэмкос (28), Пэт Марун (32) и Кори Перри (35). Российский голкипер Андрей Василевский оформил 37 сейвов из 39. Форвард Никита Кучеров записал на свой счет два результативных паса.

У соперников дублем отличился Габриэль Ландеског (9, 25). Нападающий Валерий Ничушкин остался без набранных очков.

Таким образом, «Тампа» сократила отставание в серии – 1-2. Четвертый матч между командами состоится 23 июня на домашней арене «Лайтнинг».