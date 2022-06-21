Кучеров повторил достижение Гретцки в Кубке Стэнли, набрав 25 и более очков в трех сезонах кряду

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров записал на свой счет две результативных передачи в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли-2022 с «Колорадо Эвеланш» (6:2).

Отметим, что в нынешнем розыгрыше плей-офф 29-летний хоккеист набрал уже 26 (7+19) очков в 20 встречах. Таким образом, он стал четвертым игроком в истории Кубка Стэнли, сумевшим набрать более 25 результативных действий в трех сезонах подряд. Ранее данного результата добивались лишь Уэйн Гретцки, Майк Босси и Брайан Троттье.

Добавим, что «Тампа» сократила отставание в серии – 1-2. Четвертый матч между командами состоится 23 июня на домашней арене «Лайтнинг».