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Кучеров повторил достижение Гретцки в Кубке Стэнли, набрав 25 и более очков в трех сезонах кряду

Сегодня, 21 июня, россиянин сделал два голевых паса в игре с «Колорадо» (6:2).
21 июня 2022 08:33
автор: Владислав Корегин

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров записал на свой счет две результативных передачи в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли-2022 с «Колорадо Эвеланш» (6:2).

Отметим, что в нынешнем розыгрыше плей-офф 29-летний хоккеист набрал уже 26 (7+19) очков в 20 встречах. Таким образом, он стал четвертым игроком в истории Кубка Стэнли, сумевшим набрать более 25 результативных действий в трех сезонах подряд. Ранее данного результата добивались лишь Уэйн Гретцки, Майк Босси и Брайан Троттье.

Добавим, что «Тампа» сократила отставание в серии – 1-2. Четвертый матч между командами состоится 23 июня на домашней арене «Лайтнинг».

источник: «Советский спорт»
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