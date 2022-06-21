Кучеров получил повреждение в конце третьего матча финала Кубка Стэнли между «Тампой» и «Колорадо»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не смог до конца доиграть третий матч финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (6:2).

Отметим, что 29-летний россиянин получил травму в концовке встречи после столкновения с защитником соперников Девоном Тэйвзом – канадец ударил форварда клюшкой в спину. По итогам эпизода Тэйвз получил удаление, а Кучеров покинул площадку.

Добавим, что в прошедшей игре россиянин отличился двумя результативными передачами. Тем самым, «Тампа» сократила отставание в серии – 1:2. Четвертый матч между командами состоится 23 июня на домашней арене «Лайтнинг».