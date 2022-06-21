Нападающий «Тампы-Бэй» Кучеров сыграет в четвертом матче финала НХЛ против «Колорадо»

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер сказал, что российский форвард Никита Кучеров поможет команде в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо», сообщает журналист Эллиотт Фридман.
Напомним, на 54-й минуте защитник «Эвеланш» Девон Тейвз сознательно кинул Кучерова на борт, из-за чего последний повредил ногу.
Добавим, что сегодня две передачи Кучерова помогли «молниям» одержать первую победу в финальной серии, счет в которой стал 2-1 в пользу «Колорадо».
Четвертый матч между командами пройдет 23 июня в Тампе.