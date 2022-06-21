Российский вратарь «Аризоны» высказался об энергетическом кризисе в США

Голкипер «Аризоны» Иван Просветов прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в США.

«Весной я по окончании сезона уехал в Россию. Это было 4 мая. Что видел на тот момент: если раньше я заправлял полный бак примерно за $50, то сейчас это стоит уже порядка $80, то есть ощущается. Раньше галлон стоил $3, а сейчас $5 или $4 с чем-то. Непонятно, это из-за ситуации на Украине или просто инфляция в США. Но цены выросли и в России. Я вот был прошлым летом, было все намного дешевле — и продукты, и топливо. Я слежу за политикой, некоторые вещи понимаю. В США сильная экономика, они там разберутся. В то же время говорили, что нашу российскую экономику задушат. А нет! Видите, живем», - приводит слова Просветова «Известия».

Просветов был выбран «Аризоной» в 2018 году на драфте под 114-м номером.

В текущем сезоне он в основном выступал в фарм-клубе «Тусон», проведя в АХЛ 45 матчей и пропустив 151 гол. В НХЛ Просветов принял участие в трех играх, в которых в его воротах побывало 14 шайб.

Отметим, что Иван воспитанник североамериканской школы хоккея, помимо АХЛ и НХЛ он играл в NAHL, USHL, хоккейной лиге Онтарио и хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL).