Российский голкипер «Рейнджерс» Шестеркин признан лучшим вратарем сезона в НХЛ

НХЛ вручила индивидуальные награды сезона.

Приз лучшему вратарю «Везина Трофи» достался российскому голкиперу «Рейнджерс» Игорю Шестеркину.

Напомним, что победитель премии определяется голосованием генеральных менеджеров клубов.

Для ее получения надо сыграть не менее 25 матчей в регулярном чемпионате. Шестеркин принял участие в 53 играх, в которых пропустил 104 гола и отдал одну голевую передачу. Также на счету российского голкипера 18 матчей в Кубке Стэнли, за которые он вынимал из своих ворот 47 шайб и отдал три голевых паса.

Предыдущем обладателем «Везины Трофи» был канадский вратарь Марк-Андре Флери, также данный приз доставался россиянам Сергею Бобровскому дважды и Андрею Василевскому.