Нападающий «Торонто» Мэттьюс стал обладателем «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи»

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс получил две престижные индивидуальные награды сезона «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи», сообщает пресс-служба НХЛ.
«Тед Линдсей Эворд» вручается самому выдающемуся игроку сезона и определяется голосованием профсоюза хоккеистов НХЛ.
«Харт Трофи» награждается за вклад в успехи команды в регулярном чемпионате НХЛ. Его обладатель определяется Ассоциацией журналистов НХЛ.
Ранее данные призы брали россияне Сергей Федоров, Александр Овечкин трижды, Евгений Малкин и Никита Кучеров.
Добавим, что Мэттьюс в текущем сезоне набрал 106 (60+46) очков в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также забросил четыре шайбы и отдал пять голевых передач и семи играх Кубка Стэнли.
источник: NHL (НХЛ)