Панарин поздравил Шестеркина с завоеванием «Везина Трофи»

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поздравил своего соотечественника Игоря Шестеркина с завоеванием «Везина Трофи», приза лучшему голкиперу регулярного сезона НХЛ.

«Эй, Шести! Поздравляю, приятель! Продолжай в том же духе. Ты полностью заслужил эту награду. Конечно, спасибо и мне за мои блокшоты, не так ли? Хорошего отдыха», - сказал Панарин в соцсетях.

Напомним, что победитель премии определяется голосованием генеральных менеджеров клубов.

Для ее получения надо сыграть не менее 25 матчей в регулярном чемпионате. Шестеркин принял участие в 53 играх, в которых пропустил 104 гола и отдал одну голевую передачу. Также на счету российского голкипера 18 матчей в Кубке Стэнли, за которые он вынимал из своих ворот 47 шайб и отдал три голевых паса.

Предыдущем обладателем «Везины Трофи» был канадский вратарь Марк-Андре Флери, также данный приз доставался россиянам Сергею Бобровскому дважды и Андрею Василевскому.