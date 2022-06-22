Браташ заявил, что Шестеркин умеет читать игру

Заслуженный тренер России Олег Браташ рассказал, за счет чего Игорь Шестеркин получил «Везину Трофи», приз НХЛ лучшему вратарю сезона.

«Он просто заматерел, стал более взрослым и прибавил во всех компонентах. В плане характера все люди разные. Что касается игры, я всегда считал, что он имеет преимущество по отношению к остальным вратарям, что он взял лучшее из старой школы.

Плюс он владеет техникой современного вратарского искусства. Этот микстовый стиль отличает его от других вратарей. Он читает игру, играет на перехватах. Ему это очень помогает», - приводит слова Браташа «Чемпионат».

Шестеркин принял участие в 53 играх регулярного чемпионата НХЛ, в которых пропустил 104 гола и отдал одну голевую передачу. Также на счету российского голкипера 18 матчей в Кубке Стэнли, за которые он вынимал из своих ворот 47 шайб и отдал три голевых паса.

Предыдущем обладателем «Везины Трофи» был канадский вратарь Марк-Андре Флери, также данный приз доставался россиянам Сергею Бобровскому дважды и Андрею Василевскому.