Быков гордится, что Шестеркин выиграл «Везину Трофи»

Бывший тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков поздравил своего соотечественника Игоря Шестеркина с завоеванием «Везина Трофи», приза лучшему голкиперу регулярного сезона НХЛ.

«Если специалисты дали такую оценку, то я согласен. Нам остается только гордиться. Я очень рад за Игоря. Молодец. Отлично! Это значит, что наша страна умеет работать в этой индустрии», - приводит слова Быкова «СЭ».

Напомним, что победитель премии определяется голосованием генеральных менеджеров клубов. Для ее получения надо сыграть не менее 25 матчей в регулярном чемпионате. Шестеркин принял участие в 53 играх, в которых пропустил 104 гола и отдал одну голевую передачу. Также на счету российского голкипера 18 матчей в Кубке Стэнли, за которые он вынимал из своих ворот 47 шайб и отдал три голевых паса.

Предыдущем обладателем «Везины Трофи» был канадский вратарь Марк-Андре Флери, также данный приз доставался россиянам Сергею Бобровскому дважды и Андрею Василевскому.