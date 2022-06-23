«Колорадо» обыграл в овертайме «Тампу-Бэй» и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли

«Колорадо» победил в овертайме «Тампу-Бэй» со счетом 3:2 в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли.

В составе «молний» забивали Энтони Сирелли (1-я минута) и Виктор Хедман (31).

У «Эвеланш» заброшенными шайбами отличились Натан МакКиннон в большинстве (26), а также Эндрю Коглиано (43) и Назем Кадри, ставший автором победного гола (73).

Добавим, что голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 34 из 37 бросков по своим воротам.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Колорадо». Пятая игра пройдет 25 июня на его льду в Денвере.

НХЛ

Кубок Стэнли

Финал

4-й матч

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Колорадо Эвеланш» - 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы:

1:0 – Сирелли (Чернак), 0:36

1:1 – МакКиннон (Макар, Рантанен), 25:27 (Бол.)

2:1 – Хедман (Рутта), 30:42

2:2 – Коглиано (Хелм, Штурм), 42:53

2:3 – Кадри (Кюмпер, Лехконен), 72:02

Вратари: Василевский 34/37 – Кюмпер 37/39.

Счет в серии: 1-3