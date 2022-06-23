Тренер «Тампы» намекнул, что «Колорадо» забросил победную шайбу с нарушением правил

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер пообщался с прессой после поражения своей команды в четвертом матче финальной серии против «Колорадо» (2:3 ОТ).

«Мне нужен перерыв, я поговорю с вами завтра. Вы поймете, о чем я, когда посмотрите победный гол. Мое сердце разрывается за игроков», - сказал Купер в интервью TSN.

Отметим, что на тот момент, когда была заброшена победная на шайба на льду одновременно находилось шесть хоккеистов «Колорадо». Правда, Натан МакКиннон был уже у борта, видимо, судьи посчитали, что он не участвует в игре.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Колорадо». Пятая игра пройдет 25 июня на его льду в Денвере.