НХЛ сделала заявление по победному голу «Колорадо» в четвертом матче против «Тампы-Бэй»

НХЛ сделала заявление по поводу победного гола «Колорадо» в ворота «Тампы-Бэй».

Напомним, что четвертая игра финальной серии завершилась в овертайме со счетом 3:2. на тот момент, когда была заброшена победная на шайба на льду одновременно находилось шесть хоккеистов «Колорадо». Правда, Натан МакКиннон был уже у борта.

«Штраф за нарушение численного состава может выписать любой из четырех арбитров.

После игры, все судьи заполняли протокол для отдела хоккейных операций и ни один из них не увидел нарушения правил.

Данный эпизод не подлежит просмотру ни в видеокомнате, ни судьями на льду», - приводит заявление НХЛ журналист ESPN Грег Вышински.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Колорадо». Пятая игра пройдет 25 июня на его льду в Денвере.