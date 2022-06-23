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КХЛ представила структуру чемпионата в следующем сезоне

Предусмотрена одна пауза на матчи сборных.
КХЛ представила структуру чемпионата в следующем сезоне
23 июня 2022 10:42
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Куньлунь Ред Стар"

КХЛ согласовала с Федерацией хоккея России структуру проведения чемпионата в следующем сезоне.

Регулярный чемпионат пройдет с 1 сентября по 26 февраля. Матчем открытия будет игра с участием двух сильнейших команд предыдущего Кубка Гагарина, в которой ЦСКА примет «Металлург».

Все команды проведут в регулярном чемпионате по 68 матчей. Также запланирована одна пауза на игры сборных с 12 по 18 декабря. Перед ней в Челябинске 10 и 11 декабря состоится Матч Звезд КХЛ 2022.

Плей-офф запланирован с 1 марта по 29 апреля.

Также отметим, что «Куньлунь» был переведен в Западную конференцию и дивизион Тарасова.

источник: КХЛ
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