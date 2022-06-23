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Каменский считает, что участие Овечкина в футбольном матче привлечет много зрителей

Хоккеист может принять участие во встрече «Динамо» - «Амкал».
23 июня 2022 23:16

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал возможное участие нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в товарищеском футбольном матче «Динамо» - «Амкал».

«Придет много народа, чтобы посмотреть, как Овечкин играет в футбол. Вообще инициатива отличная, с удовольствием сам бы сыграл, если бы пригласили», - приводит слова Каменского «СЭ».

Встреча состоится в Москве на «ВТБ Арене» 25 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что текущем плей-офф НХЛ Овечкин сыграл в шести матчах «Вашингтона», забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. «Кэпиталз» завершили свои выступления на стадии первого раунда, уступив «Флориде Пантерз» (2-4).

источник: «Спорт-Экспресс»
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