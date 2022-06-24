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Глава федерации хоккея Чехии заявил, что уровень чемпионата мира упал в связи с отстранением России

Российскую команду не допустили до участия в мировом первенстве 2022 года.
Глава федерации хоккея Чехии заявил, что уровень чемпионата мира упал в связи с отстранением России
24 июня 2022 19:28
автор: Владислав Корегин
автор фото: Федерация хоккея России (ФХР)

Президент федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик поделился мнением по поводу отстранения сборной России от участия в чемпионате мира-2022.

Напомним, ранее стало известно о том, что национальные команды России и Белоруссии не выступят в любых международных соревнованиях в 2022 и 2023 годах. При этом Россия лишилась права провести молодежный чемпионат мира-2023.

– В моральном плане недопуск России до ЧМ – это правильное решение. С другой же стороны, от этого пострадал уровень турнира. Да и хоккеисты не виноваты, – цитирует Гадамчика Sport.cz.

Добавим, что мировое первенство прошло в Финляндии с 13 по 29 мая. Победителем турнира стала финская сборная, обыгравшая в финале Канаду (4:3 ОТ).

источник: Sport.cz
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