Глава федерации хоккея Чехии заявил, что уровень чемпионата мира упал в связи с отстранением России

Президент федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик поделился мнением по поводу отстранения сборной России от участия в чемпионате мира-2022.

Напомним, ранее стало известно о том, что национальные команды России и Белоруссии не выступят в любых международных соревнованиях в 2022 и 2023 годах. При этом Россия лишилась права провести молодежный чемпионат мира-2023.

– В моральном плане недопуск России до ЧМ – это правильное решение. С другой же стороны, от этого пострадал уровень турнира. Да и хоккеисты не виноваты, – цитирует Гадамчика Sport.cz.

Добавим, что мировое первенство прошло в Финляндии с 13 по 29 мая. Победителем турнира стала финская сборная, обыгравшая в финале Канаду (4:3 ОТ).