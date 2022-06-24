Шестеркин назвал форварда «Эдмонтона» Макдэвида лучшим игроком НХЛ на данный момент

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин ответил на вопрос о том, кто по его мнению является лучшим игроком Национальной хоккейной лиги.

Отметим, что ранее 26-летний россиянин стал обладателем приза «Везина Трофи». Данная награда вручается лучшему вратарю НХЛ по итогам сезона.

– Лучший игрок, по моему мнению, это все-таки Макдэвид. На такой скорости так управлять шайбой, я думаю, это не многое могут. Конечно, здесь очень много шикарных игроков, которые по-своему хороши, но думаю, среди них Макдэвид все-таки выделяется, – сказал Шестеркин в эфире телеграм-канала «Черкас Атлант».

Напомним, что в прошедшем сезоне канадский нападающий Коннор Макдэвид принял участие в 96 матчах «Эдмонтон Ойлерз», забросил 54 шайбы и отдал 102 результативных передачи. Его команда дошла до полуфинальной стадии плей-офф НХЛ, где уступила «Колорадо Эвеланш» (0-4).