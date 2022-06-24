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Гретцки проголосовал за Овечкина в выборе символической сборной сезона НХЛ

В минувшем сезоне Овечкин забросил 51 шайбу.
24 июня 2022 23:06
автор: Александр Бойченко

Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки поучаствовал в голосовании Ассоциации хоккейных журналистов, члены которой определяют лучших игроков лиги и составляют символическую сборную по итогам сезона.

От журналистов требовалось выбрать по три номинанта на каждую из позиций в символической сборной сезона. Выбирая левого вингера, Гретцки включил в свое трио Джонатана Юбердо («Флорида Пантерз»), Джонни Годро («Калгари Флэймз») и Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз»).

Напомним, что текущем плей-офф НХЛ Овечкин сыграл в шести матчах «Вашингтона», забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. «Кэпиталз» завершили свои выступления на стадии первого раунда, уступив «Флориде Пантерз» (2-4).

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