Шайба Кучерова принесла «Тампе» вторую победу над «Колорадо» в финале Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй» нанесла поражение «Колорадо» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Игра в Денвере завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Тампы» отличились Ян Рутта (16), российский форвард Никита Кучеров (29) и Ондржей Палат (54). У защитника «молний» Михаила Сергачева в активе две результативные передачи.

У «Колорадо» отличились Кейл Макар (43) и Валерий Ничушкин (26). На счету россиянина также голевой пас.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Колорадо». Шестая игра пройдет 27 июня на арене «Тампы».