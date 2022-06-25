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Кучеров догнал Федорова по заброшенным шайбам за карьеру в плей-офф НХЛ

Игрок «Лайтнинг» может завоевать свой третий Кубок Стэнли.
25 июня 2022 11:00
автор: Александр Поволоцкий

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров вышел на третье место в списке российских игроков по количеству голов за карьеру в матчах плей-офф НХЛ.

Форвард «молний» догнал по этому показателю нынешнего наставника ЦСКА Сергея Федорова. У обоих по 52 гола в розыгрыше Кубка Стэнли. Кучеров достиг этой отметки за 135 матчей, Федорову потребовалось 183 игры.

Лидирует в списке нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (72 шайбы в 147 встречах), на втором месте идет игрок «Питтсбурга» Евгений Малкин (67 в 177).

Напомним, что в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо» (3:2) Кучеров отметился заброшенной шайбой.

источник: «Советский спорт»
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