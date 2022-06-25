Игорь Шестеркин: Только вошел во вкус, как плей-офф для «Рейнджерс» закончился

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился впечатлениями о сезоне в НХЛ.

Напомним, что 26-летний хоккеист стал обладателем приза «Везина Трофи».

«Не устал. Наоборот, только вошел во вкус, как всё закончилось. Силы есть, ведь когда в плей-офф серия заканчивалась победой, то это прибавляло эмоций. Когда начиналась новая, то сперва думалось, что наступает усталость, особенно, если проигрываешь», — приводит «Чемпионат» слова Шестеркина.

В минувшем регулярном чемпионате Игорь провел 53 матча, в которых отразил 93,5% бросков при шести шат-аутах.