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Игорь Шестеркин: Только вошел во вкус, как плей-офф для «Рейнджерс» закончился

В финале Восточной конференции «Рейнджерс» уступили «Тампе».
25 июня 2022 11:32
автор: Александр Поволоцкий

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился впечатлениями о сезоне в НХЛ.

Напомним, что 26-летний хоккеист стал обладателем приза «Везина Трофи».

«Не устал. Наоборот, только вошел во вкус, как всё закончилось. Силы есть, ведь когда в плей-офф серия заканчивалась победой, то это прибавляло эмоций. Когда начиналась новая, то сперва думалось, что наступает усталость, особенно, если проигрываешь», — приводит «Чемпионат» слова Шестеркина.

В минувшем регулярном чемпионате Игорь провел 53 матча, в которых отразил 93,5% бросков при шести шат-аутах.

источник: Чемпионат.com
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Игорь Шестеркин: Только вошел во вкус, как плей-офф для «Рейнджерс» закончился
В финале Восточной конференции «Рейнджерс» уступили «Тампе».
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