Просветов рассказал, почему решил остаться в «Аризоне»

Российский голкипер Иван Просветов рассказал, почему решил продлить контракт с «Аризоной».

Напомним, что 23-летний хоккеист поставил подпись под новым договором в конце мая.

«Были предложения из КХЛ и из ЦСКА. Я с уважением отношусь к ЦСКА, это бренд нашей страны, обладатель Кубка Гагарина, но пока есть шансы играть в НХЛ, то надо пользоваться этим. В КХЛ я бы шел только первым номером, но в «Аризоне» надо бороться за место. В НХЛ ты всю жизнь стремился попасть, и вернуться легче, чем уехать обратно», — цитирует ТАСС Просветова.

Добавим, что в минувшем сезоне вратарь провел в НХЛ три матча, в которых пропустил 13 шайб. В среднем за матч Просветов отражал 85,8% бросков.