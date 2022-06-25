Агент Овечкина прокомментировал контракт хоккеиста с футбольным «Динамо»

Агент российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина отреагировал на заключение контракта между хоккеистом и футбольным «Динамо».

Добавим, что соглашение рассчитано на один товарищеский матч с «Амкалом», который пройдет 25 июня в Москве.

«Это хотелка Саши, всегда была мысль выйти хотя бы на некоторое время за футбольное «Динамо». Поэтому, я думаю, что ему удалось осуществить свою небольшую мечту», — цитирует «Чемпионат» Глеба Чистякова.

Напомним, что «Динамо» заняло третье место в минувшем сезоне РПЛ.

Овечкин в текущем чемпионате НХЛ набрал 90 (50+40) очков в 77 матчах.