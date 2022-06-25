Капитан «Тампы» Стэмкос рассказал, как команда собирается устранять сильные стороны «Колорадо»

Капитан «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал победу своей команды в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо» (3:2, 2-3).

«Мы знаем, какой у них динамичный набор навыков. Если мы сможем оставаться дисциплинированными, держаться подальше от штрафной площади, тогда мы постараемся устранить их сильные стороны, насколько это возможно.

Мы не можем делать это каждую смену, потому что они очень хороши, но мы просто стараемся делать все возможное. Вот как эта команда выиграла и была создана, чтобы играть такие напряженные матчи, как этот. Мы успешно играли в плей-офф, и сейчас не собираемся меняться», - цитирует Стэмкоса The Athletic.

Игра в Денвере завершилась со счетом 3:2 в пользу «Тампы».

В составе «Тампы» отличились Ян Рутта (16), российский форвард Никита Кучеров (29) и Ондржей Палат (54). У защитника «молний» Михаила Сергачева в активе две результативные передачи.

Шестой матч серии пройдет 27 июня на стадионе «Амали Арена».