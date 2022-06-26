Фетисов считает, что Овечкин показал пример разносторонне развитого спортсмена

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал игру российского хоккеиста Александра Овечкина в составе футбольного «Динамо» в матче против «Амкала».

«Его игра за футбольное «Динамо» - это настоящее событие в плане того, что он показал пример разносторонне развитого спортсмена. Мы в свое время умели играть во все игры без исключения, Овечкин - «уходящий» пример такого хоккеиста», - приводит слова Фетисова Sport24.

Отметим, что у победителей отличились Александр Овечкин (11-я минута), Константин Тюкавин (82, 90), Николай Комличенко (86) и Ярослав Гладышев (87).

Отметим, что на эту игру Александр Овечкин выходил с капитанской повязкой и под третьим номером на спине. С «тройкой» в составе бело-голубых выступал отец прославленного хоккеиста – Михаил Овечкин.