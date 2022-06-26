«Этого не хватает молодым ребятам». Жамнов - об участии Овечкина в футбольном матче

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал игру российского хоккеиста Александра Овечкина в составе футбольного «Динамо» в матче против «Амкала».

«Саша молодец, он добивается всего, к чему идет. Мне кажется, что даже если бы он ушёл в футбол или занимался изначально им, то добился бы таких же вершин. Может, даже в каждом матче бы забивал. Так нужно уметь», - приводит слова Жамнова РБК.

Отметим, что у победителей отличились Александр Овечкин (11-я минута), Константин Тюкавин (82, 90), Николай Комличенко (86) и Ярослав Гладышев (87).

Отметим, что на эту игру Александр Овечкин выходил с капитанской повязкой и под третьим номером на спине. С «тройкой» в составе бело-голубых выступал отец прославленного хоккеиста – Михаил Овечкин.