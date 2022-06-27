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«Колорадо» одержал четвертую победу на «Тампой-Бэй» в серии и стал обладателем Кубка Стэнли-2022

«Эвеланш» завоевали данный трофей в третий раз в своей истории.
«Колорадо» одержал четвертую победу на «Тампой-Бэй» в серии и стал обладателем Кубка Стэнли-2022
27 июня 2022 08:17
автор: Владислав Корегин
автор фото: ХК «Колорадо Эвеланш»

Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» в гостях обыграли «Тампу-Бэй Лайтнинг» (2:1) в шестом матче серии финала Кубка Стэнли-2022.

Отметим, что в составе победившей команды шайбы забросили Натан Маккиннон, отличившийся на 22-й минуте, и Арттури Лехконен (33). Российский нападающий Валерий Ничушкин провел на льду 22 минуты 50 секунды – его показатель полезности составил «+1».

Соперник ответил голом Стивена Стэмкоса (4). Голкипер Андрей Василевский оформил 28 сейвов из 30. Защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучером не отметились результативными действиями.

Таким образом, «Колорадо» победил в серии со счетом 4-2. «Эвеланш» стали обладателями Кубка Стэнли в третий раз в своей истории. Ранее это происходило в сезонах-1995/96 и 2000/01.

источник: «Советский спорт»
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