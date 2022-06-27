НХЛ признала защитника «Колорадо» Макара самым ценным игроком плей-офф в сезоне-2021/22

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, кто был удостоен награды «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф по итогам сезона-2021/22.

По информации источника, данный приз получил защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар – на счету 23-летнего канадца 20 проведенных матчей, в которых он забросил восемь шайб и отдал 21 результативную передачу.

Напомним, что в финале Кубка Стэнли «Колорадо» победил «Тампу-Бэй Лайтнинг» в серии со счетом 4-2. «Эвеланш» стали обладателями данного трофея в третий раз в своей истории. Ранее это происходило в сезонах-1995/96 и 2000/01.

Добавим, что за «Колорадо» выступает российский форвард Валерий Ничушкин.