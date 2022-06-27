Валерий Ничушкин стал 36-м хоккеистом из России, ставшим обладателем Кубка Стэнли

Форвард Валерий Ничушкин в составе «Колорадо Эвеланш» завоевал Кубок Стэнли-2022.
Отметим, что 27-летний нападающий стал 36-м россиянином, выигравшим данный трофей. В сезоне-2021/22 хоккеист принял участие в 82 матчах, забросил 34 шайбы и отдал 33 результативных передачи.
Напомним, что в финале Кубка Стэнли «Колорадо» победил «Тампу-Бэй Лайтнинг» в серии со счетом 4-2. «Эвеланш» стали обладателями данного трофея в третий раз в своей истории. Ранее это происходило в сезонах-1995/96 и 2000/01.
источник: «Советский спорт»