ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Валерий Ничушкин стал 36-м хоккеистом из России, ставшим обладателем Кубка Стэнли

«Колорадо» в третий раз в своей истории завоевал данный трофей.
Валерий Ничушкин стал 36-м хоккеистом из России, ставшим обладателем Кубка Стэнли
27 июня 2022 11:40
автор: Владислав Корегин
автор фото: ХК «Колорадо Эвеланш»

Форвард Валерий Ничушкин в составе «Колорадо Эвеланш» завоевал Кубок Стэнли-2022.

Отметим, что 27-летний нападающий стал 36-м россиянином, выигравшим данный трофей. В сезоне-2021/22 хоккеист принял участие в 82 матчах, забросил 34 шайбы и отдал 33 результативных передачи.

Напомним, что в финале Кубка Стэнли «Колорадо» победил «Тампу-Бэй Лайтнинг» в серии со счетом 4-2. «Эвеланш» стали обладателями данного трофея в третий раз в своей истории. Ранее это происходило в сезонах-1995/96 и 2000/01.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Валерий Ничушкин стал 36-м хоккеистом из России, ставшим обладателем Кубка Стэнли
Валерий Ничушкин стал 36-м хоккеистом из России, ставшим обладателем Кубка Стэнли
«Колорадо» в третий раз в своей истории завоевал данный трофей.
27.06.2022 11:40
Хоккей
автор: Владислав Корегин
НХЛ признала защитника «Колорадо» Макара самым ценным игроком плей-офф в сезоне-2021/22
НХЛ признала защитника «Колорадо» Макара самым ценным игроком плей-офф в сезоне-2021/22
Канадский хоккеист набрал 29 (8+21) очков в 20 матчах.
27.06.2022 08:33
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Колорадо» одержал четвертую победу на «Тампой-Бэй» в серии и стал обладателем Кубка Стэнли-2022
«Колорадо» одержал четвертую победу на «Тампой-Бэй» в серии и стал обладателем Кубка Стэнли-2022
«Эвеланш» завоевали данный трофей в третий раз в своей истории.
27.06.2022 08:17
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Этого не хватает молодым ребятам». Жамнов - об участии Овечкина в футбольном матче
Ранее российский хоккеист дебютировал за «Динамо» в выставочной игре.
26.06.2022 23:40
Хоккей
Фетисов считает, что Овечкин показал пример разносторонне развитого спортсмена
Ранее российский хоккеист дебютировал за футбольное «Динамо» в выставочном матче.
26.06.2022 16:10
Хоккей
Капитан «Тампы» Стэмкос рассказал, как команда собирается устранять сильные стороны «Колорадо»
Минувшей ночью «молнии» выиграли пятый матч серии (3:2, 2-3).
25.06.2022 17:35
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Любушкин прокомментировал ход переговоров по контракту с «Торонто»
Хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.
25.06.2022 15:58
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Агент Овечкина прокомментировал контракт хоккеиста с футбольным «Динамо»
«Вашингтон» уступил «Флориде» в первом раунде плей-офф НХЛ (2-4).
25.06.2022 15:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Просветов рассказал, почему решил остаться в «Аризоне»
Вратарь является воспитанником московского ЦСКА.
25.06.2022 15:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Грдина ответил президенту Федерации хоккея Чехии на слова о КХЛ
По данным официального сайта лиги в КХЛ сейчас играют восемь чешских хоккеистов.
25.06.2022 13:16
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 27.06.2022: на кону 5 750 000 рублей!
27 июня 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Ничушкин отобрал Кубок Стэнли у Кучерова и компании! Как «Колорадо» прервал гегемонию «Тампы» в НХЛ (видео)
В шестом матче финала плей-офф НХЛ «лавины» в гостях вырвали волевую победу у «молний» (2:1), выиграли серию (4-2) и впервые за 21 год завоевали Кубок Стэнли.
Бразильский ребус «Зенита». Минус Юри Алберто, плюс Иван и Мантуан?
В стане чемпионов России одного бразильца могут заменить сразу двое новых.
Без Медведева и рейтинга, но с большими деньгами и Сереной. Расклады на Уимблдон-2022
В понедельник 27 июня в Лондоне начинается третий в этом году турнир «Большого шлема».
Умар Нурмагомедов: 15 из 15! Итоги UFC Vegas 57
В Лас-Вегасе состоялся очередной турнир UFC, в главном бою которого россиянин Арман Царукян потерпел спорное поражение от поляка Матеуша Гамрота. Зато порадовал болельщиков брат Хабиба Нурмагомедова.
Казань взяла Москву! Итоги «Лига Ставок City Cup» по хоккею 3х3
«Чемпионат ФХР 3х3 Лига Ставок City Cup» в Балашихе завершился победой в финале Казани над Москвой в серии буллитов.
Какого игрока потерял «Спартак»! Как Бакаев снова забил за «Зенит» — теперь не только с пенальти, но и с игры
Во втором матче Кубка PARI Премьер чемпион России переиграл серебряного призера "Сочи" в серии 11-метровых
Мечты сбываются! Овечкин сыграл в футбол за «Динамо» и даже забил с паса Смолова
Московское «Динамо» оригинальным образом вошло в новый сезон: из первого товарищеского матча лета бело-голубые устроили шоу, которое с настоящим футболом ничего общего не имеет.
«А «вазу» когда заберете?» Как спартаковцы пропили Кубок СССР
«Плеймейкер» вспоминает легендарную историю кутежа футболистов «Спартака» в гостинице «Националь» после победы в финале Кубка СССР 1946 года.
Брат Хабиба победит сабмишном! Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 57
В ночь на 26 июня в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, одним из участников которого станет брат Хабиба Нурмагомедова Умар. «Плеймейкер» взвешивает шансы участников бойцовского вечера.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика