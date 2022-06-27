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Вячеслав Фетисов: В финале Кубка Стэнли физическая сила была на стороне «Колорадо»

Обладателем трофея стал россиянин Валерий Ничушкин.
27 июня 2022 19:20
автор: Александр Поволоцкий

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на победу «Колорадо» в финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй» (4-2).

Напомним, что «лавины» выиграли шестой матч со счетом 2:1 и завоевали трофей.

«Безусловно, в финальной серии физическая сила была на стороне «Колорадо». Затяжная серия полуфинала сказалась на состоянии «Тампы». Тем не менее нужно быть высококлассной командой, как «Тампа», чтобы сыграть в трёх финалах Кубка Стэнли подряд. Поздравляю Валерия Ничушкина, он пополнил наши ряды и стал ещё одним обладателем Кубка Стэнли», — цитирует Фетисова «РБК-Спорт».

«Эвеланш» стали обладателями данного трофея в третий раз в своей истории. Ранее это происходило в сезонах-1995/96 и 2000/01.

источник: РБК
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