«Чикаго» объявило о назначении нового главного тренера.

Как сообщает пресс-служба «Блэкхокс», наставником команды стал Люк Ричардсон. Срок контракта с 53-летним специалистом не оглашается. С 2018 года Ричардсон входил в тренерский штаб «Монреаля».

Напомним, что в ноябре 2021 года »Чикаго» уволил с поста главного тренера Джереми Коллитона. До конца сезона командой руководил Дерек Кинг.

В минувшем чемпионате «Чикаго» занял 14-е место в турнирной таблице Западной конференции.