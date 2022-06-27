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Известен предварительный состав участников Кубка Первого канала

Турнир пройдет в конце 2022 года.
27 июня 2022 22:00
автор: Александр Поволоцкий

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о возможных участниках Кубка Первого канала.

Напомним, что по решению ИИХФ сборные России и Белоруссии отстранены от международных турниров.

«Сборная России сыграет на Кубке Первого канала в декабре. Кроме нее, там будет сборная молодых российских звезд по аналогии со сборной молодых звезд Северной Америки на Кубке мира-2016, а также участие подтвердили Казахстан и Беларусь. Международный уровень будет», — приводит «Матч ТВ» слова Ротенберга.

В прошлом сезоне победителем Кубка Первого канала стала сборная России. Команда Алексея Жамнова набрала 10 очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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