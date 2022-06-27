Валерий Каменский: Эпоха «Тампы» еще не закончена

Трехкратный чемпион мира Валерий Каменский прокомментировал победу «Колорадо» в финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй» (4-2).

Напомним, что «лавины» выиграли шестой матч со счетом 2:1 и завоевали трофей.

«Хочется поздравить «Колорадо» с победой. Хочу поздравить нашего игрока Валерия Ничушкина: он не только выиграл Кубок Стэнли, но и доказал всем, кто писал, что ему пора заканчивать, что у него есть характер, желание, мастерство. В «Тампе» тоже наши ребята были на ведущих ролях, чуть-чуть не хватило. Эпоха «Тампы» еще не закончена. Там много амбициозных ребят, которые вернутся на следующий год и будут доказывать», — приводит «Чемпионат» слова Каменского.

Обладателем трофея стал россиянин Валерий Ничушкин. В минувшем сезоне нападающий провел 83 встречи, в которых набрал 67 (34+33) очков.