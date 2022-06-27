Альфредссон, Луонго и братья Седины включены в Зал славы НХЛ

Несколько экс-игроков Национальной хоккейной лиги включены в Зал хоккейной славы лиги.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, в их число попали голкипер Роберто Луонго, а также форварды Даниэль Альфредссон, Херб Карнеги, Даниэль и Хенрик Седины.

В Зал попали следующие игроки: братья Даниэль и Хенрик Седины, Роберто Луонго, Даниэль Альфредссон и Херб Карнеги, а также одна женщина — Рикка Вялиля.Отметим, что новыми членами Зала ежегодно могут стать максимум шесть человек. Среди других кандидатов также находились бывшие российские хоккеисты Борис Михайлов, Александр Могильный, Сергей Гончар.В Зал хоккейной славы ранее были введены 10 российских хоккеистов: Владислав Третьяк (1989 год), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Фёдоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018) и Сергей Зубов (2019), а также Анатолий Тарасов (1974) в категории «Основатели».Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/hockey/news-4739037-bratya-sediny-luongo-i-alfredsson-voshli-v-zal-hokkejnoj-slavy-nhl.html?utm_source=copypastДаниэль и Хенрик Седины, Роберто Луонго, Даниэль Альфредссон и Херб Карнеги, а также одна женщина — Рикка Вялиля.

В списке кандидатов значились Борис Михайлов, Александр Могильный, Сергей Гончар. Ежегодно членами Зала могут стать максимум шесть человек.

Напомним, что ранее в него были введены: Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров, Александр Якушев и Сергей Зубов, а также тренер Анатолий Тарасов.