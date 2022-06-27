ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Альфредссон, Луонго и братья Седины включены в Зал славы НХЛ

Зал располагается в канадском Торонто.
27 июня 2022 23:01
автор: Александр Поволоцкий

Несколько экс-игроков Национальной хоккейной лиги включены в Зал хоккейной славы лиги.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, в их число попали голкипер Роберто Луонго, а также форварды Даниэль Альфредссон, Херб Карнеги, Даниэль и Хенрик Седины.

В Зал попали следующие игроки: братья Даниэль и Хенрик Седины, Роберто Луонго, Даниэль Альфредссон и Херб Карнеги, а также одна женщина — Рикка Вялиля.Отметим, что новыми членами Зала ежегодно могут стать максимум шесть человек. Среди других кандидатов также находились бывшие российские хоккеисты Борис Михайлов, Александр Могильный, Сергей Гончар.В Зал хоккейной славы ранее были введены 10 российских хоккеистов: Владислав Третьяк (1989 год), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Фёдоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018) и Сергей Зубов (2019), а также Анатолий Тарасов (1974) в категории «Основатели».Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/hockey/news-4739037-bratya-sediny-luongo-i-alfredsson-voshli-v-zal-hokkejnoj-slavy-nhl.html?utm_source=copypastДаниэль и Хенрик Седины, Роберто Луонго, Даниэль Альфредссон и Херб Карнеги, а также одна женщина — Рикка Вялиля.

В списке кандидатов значились Борис Михайлов, Александр Могильный, Сергей Гончар. Ежегодно членами Зала могут стать максимум шесть человек.

Напомним, что ранее в него были введены: Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров, Александр Якушев и Сергей Зубов, а также тренер Анатолий Тарасов.

источник: NHL (НХЛ)
Это интересно:
Альфредссон, Луонго и братья Седины включены в Зал славы НХЛ
Зал располагается в канадском Торонто.
27.06.2022 23:01
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Валерий Каменский: Эпоха «Тампы» еще не закончена
Олимпийский чемпион выигрывал Кубок Стэнли в составе «Колорадо» в сезоне-1995/1996.
27.06.2022 22:39
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Известен предварительный состав участников Кубка Первого канала
Турнир пройдет в конце 2022 года.
27.06.2022 22:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Чикаго» объявило о назначении нового главного тренера
Специалист никогда не работал во главе команды.
27.06.2022 21:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Вячеслав Фетисов: В финале Кубка Стэнли физическая сила была на стороне «Колорадо»
Обладателем трофея стал россиянин Валерий Ничушкин.
27.06.2022 19:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Ничушкина вывезли с арены на тележке после победы «Колорадо» в финале Кубка Стэнли
«Эвеланш» выиграли трофей впервые с 2001 года.
27.06.2022 16:30
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Валерий Ничушкин стал 36-м хоккеистом из России, ставшим обладателем Кубка Стэнли
Валерий Ничушкин стал 36-м хоккеистом из России, ставшим обладателем Кубка Стэнли
«Колорадо» в третий раз в своей истории завоевал данный трофей.
27.06.2022 11:40
Хоккей
автор: Владислав Корегин
НХЛ признала защитника «Колорадо» Макара самым ценным игроком плей-офф в сезоне-2021/22
НХЛ признала защитника «Колорадо» Макара самым ценным игроком плей-офф в сезоне-2021/22
Канадский хоккеист набрал 29 (8+21) очков в 20 матчах.
27.06.2022 08:33
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Колорадо» одержал четвертую победу на «Тампой-Бэй» в серии и стал обладателем Кубка Стэнли-2022
«Колорадо» одержал четвертую победу на «Тампой-Бэй» в серии и стал обладателем Кубка Стэнли-2022
«Эвеланш» завоевали данный трофей в третий раз в своей истории.
27.06.2022 08:17
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Этого не хватает молодым ребятам». Жамнов - об участии Овечкина в футбольном матче
Ранее российский хоккеист дебютировал за «Динамо» в выставочной игре.
26.06.2022 23:40
Хоккей
Непомнящий прошел через шахматный ад — и теперь в шаге от битвы за корону с Карлсеном
Ян Непомнящий уверенно лидирует на шахматном турнире претендентов в Мадриде. 27 июня российский гроссмейстер с трудом свел вничью партию с главным конкурентом – Фабиано Каруаной из США.
Недельный «Джекпот» от «Лиги Ставок» нашел обладателя! Ставка на хоккей превратилась в 4 500 000 рублей
27 июня 2022 года произошло знаменательное событие - был разыгран недельный «Джекпот» в рамках уникальной акции, которую в октябре прошлого года запустила букмекерская компания «Лига Ставок».
Из вечных неудачников — в чемпионы! Как Валерий Ничушкин стал 36-м русским на Кубке Стэнли
Скажи кто года три назад, что Валерий Ничушкин станет одним из героев финала Кубка Стэнли – такого провидца подняли бы на смех. Но ведь стал!
Неверие в будущее или семейные обстоятельства? Почему Хачатурянц покинул РПЛ
Ашот Хачатурянц оставил должность президента РПЛ, которую занимал меньше года. Исполняющим обязанности пока назначен Александр Алаев.
Овечкин — главная звезда РПЛ? Обзор футбольных мемов
Главные события недели в картинках и видосиках.
«Вряд ли Хачатурянц ушел из-за судейских скандалов. Сменить его могли бы Чебан или Иванов». Наумов — об отставке главы РПЛ
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «Плеймейкеру» добровольный уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской Премьер-Лиги.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 27.06.2022: на кону 5 750 000 рублей!
27 июня 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Ничушкин отобрал Кубок Стэнли у Кучерова и компании! Как «Колорадо» прервал гегемонию «Тампы» в НХЛ (видео)
В шестом матче финала плей-офф НХЛ «лавины» в гостях вырвали волевую победу у «молний» (2:1), выиграли серию (4-2) и впервые за 21 год завоевали Кубок Стэнли.
Бразильский ребус «Зенита». Минус Юри Алберто, плюс Иван и Мантуан?
В стане чемпионов России одного бразильца могут заменить сразу двое новых.
Без Медведева и рейтинга, но с большими деньгами и Сереной. Расклады на Уимблдон-2022
В понедельник 27 июня в Лондоне начинается третий в этом году турнир «Большого шлема».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика