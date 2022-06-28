Обозреватель НХЛ включил ситуацию с контрактом Малкина в десятку главных интриг межсезонья

Обозреватель НХЛ Дэн Розен на официальном сайте лиги опубликовал материал, посвященный десятке главных интриг межсезонья.

Отмечается, что журналист включил в данный список ситуацию с продлением контракта российского нападающего Евгения Малкина и «Питтсбург Пингвинз».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что между командой и 35-летним хоккеистом имеются разногласия по условиям нового трудового сотрудничества. Отмечалось, что россиянин хочет получить трехлетнее соглашение, а руководство «Пингвинз» предлагает лишь контракт на два года. При этом форварду придется пойти на понижение зарплаты

Напомним, что в сезоне-2021/22 Малкин отыграл 48 матчей, забросил 23 шайбы и отдал 25 результативных передач.