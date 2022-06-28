Андрей Василевский стал четвертым в голосовании за приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ

Пресс-служба Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA) опубликовала результаты голосования претендентов на «Конн Смайт Трофи» – приза самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

Отмечается, что российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский набрал четыре балла и расположился на четвертом месте в опросе. В прошедшем плей-офф его команда дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила «Колорадо Эвеланш» (2-4). Сам хоккеист отыграл 23 матча, в среднем отражая 92,17% бросков по своим воротам за одну встречу.

Напомним, что MVP был признан защитник «Колорадо» Кейл Макар (90 очков). На второй и третьей позициях расположились его партнеры по команде, а именно Натан Маккиннон (47 очков) и Микко Рантанен (7 очков) соответственно.