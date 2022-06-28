Панарин имеет разногласия с генеральным менеджером «Рейнджерс» и может покинуть клуб

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин может уйти из команды в текущее межсезонье.
Как сообщает журналист The Hockey News Артур Стэпл, в данный момент между 30-летним россиянином и генеральным менеджером «синерубашечников» Крисом Друри существуют некоторые разногласия.
Отмечается, что функционер недоволен игрой форварда в прошедшем розыгрыше плей-офф НХЛ. Согласно информации источника, в случае продолжения конфликта хоккеист может попросить об обмене.
Напомним, что Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В плей-офф НХЛ сезона-2021/22 он набрал 16 (6+10) очков в 20 матчах. Контракт хоккеиста с командой рассчитан до 2026 года.
источник: The Hockey News