Швед и словак продлили контракты с «Северсталью»

Шведский защитник Робин Пресс и словацкий нападающий Адам Лишка продлили контракты с череповецкой «Северсталью».

Как сообщает пресс-служба КХЛ, оба игрока подписали соглашения сроком на один сезон.

В минувшем сезоне Пресс провел 48 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 18 (5+13) очков. В плей-офф Кубка Гагарина в активе шведа семь игр и три (2+1) набранных очка.

Лишка в 47 матчах «регулярки» набрал 19 (8+11) очков. В плей-офф на счету словака семь встреч и два (1+1) очка.

В четвертьфинале Западной конференции череповчане в семи матчах уступили московскому «Динамо» со счетом 3-4.