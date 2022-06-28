В США считают, что главная задача «Колорадо» в межсезонье - сохранить Ничушкина

Журналист ESPN Кристен Шилтон заявил, что главная задача «Колорадо Эвеланш» на предстоящее межсезонье - продление контракта с российским форвардом команды Валерием Ничушкиным.

«У Ничушкина был лучший в карьере регулярный чемпионат и отличный плей-офф. Будучи неограниченно свободным агентом, он заслуживает значительного повышения зарплаты после своего двухлетнего контракта на 5 млн долларов, который вот-вот подойдет к концу», - написал Шилтон в своих соцсетях.

Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли «Колорадо» в шести матчах обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 4-2 и впервые с 2001 года завоевал трофей.

Контракт Ничушкина с клубом истекает по окончании нынешнего сезона.