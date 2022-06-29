В США считают, что Малкин не сможет договориться с «Питтсбургом»

Американское издание The Athletic оценило вероятность ухода российского форварда Евгения Малкина из «Питтсбурга».

Ранее в СМИ сообщалось, что 35-летний хоккеист хочет получить соглашение на три года, а руководство «Пингвинз» предлагает лишь контракт на два. При этом Малкину придется пойти на понижение зарплаты

«Многие агенты говорили мне, что после разговоров с генеральным менеджером клуба Роном Хекстоллом считают маловероятным подписание нового соглашения. Некоторые источники в клубе это подтверждают. Источники сообщили, что »Питтсбург» и Малкин не разговаривали после первоначальных переговоров, которые были сразу после завершения сезона», – написал журналист Джош Йохе.

Напомним, что в сезоне-2021/22 Малкин отыграл 48 матчей, забросил 23 шайбы и отдал 25 результативных передач.