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В США считают, что Малкин не сможет договориться с «Питтсбургом»

Контракт с зарплатой 9,5 миллионов долларов в год истекает через несколько дней.
29 июня 2022 12:15
автор: Александр Поволоцкий

Американское издание The Athletic оценило вероятность ухода российского форварда Евгения Малкина из «Питтсбурга».

Ранее в СМИ сообщалось, что 35-летний хоккеист хочет получить соглашение на три года, а руководство «Пингвинз» предлагает лишь контракт на два. При этом Малкину придется пойти на понижение зарплаты

«Многие агенты говорили мне, что после разговоров с генеральным менеджером клуба Роном Хекстоллом считают маловероятным подписание нового соглашения. Некоторые источники в клубе это подтверждают. Источники сообщили, что »Питтсбург» и Малкин не разговаривали после первоначальных переговоров, которые были сразу после завершения сезона», – написал журналист Джош Йохе.

Напомним, что в сезоне-2021/22 Малкин отыграл 48 матчей, забросил 23 шайбы и отдал 25 результативных передач.

источник: The Athletic
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В США считают, что Малкин не сможет договориться с «Питтсбургом»
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