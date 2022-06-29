Вячеслав Фетисов: Малкин - один из лучших хоккеистов мира, у него будет масса предложений

Двукратный олимпийский чемпион в хоккее Вячеслав Фетисов прокомментировал возможный уход российского форварда Евгения Малкина из «Питтсбург Пингвинз».

«Малкин подойдет любому клубу НХЛ, он будет интересен абсолютно всем. Он один из лучших хоккеистов мира и за все времена. Он умеет делать все на хоккейной площадке. Его время еще точно не прошло.

И роль его в «Питтсбурге» особая, я думаю, что после прекращения контракта с этой командой - у него будет масса предложений, которые, может, даже будут лучше», - приводит слова ветерана «РБК-Спорт».

Напомним, после 30 июня хоккеист может стать свободным агентом, поскольку его старый контракт с клубом истечет, а новый до сих пор не подписан, поскольку стороны никак не могут прийти к соглашению. По некоторым данным, «Питтсбург» готов предложить двухлетний контракт с зарплатой в пять миллионов долларов, Евгений же настаивает на трехлетнем соглашении.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Малкин провел 41 матч, в котором набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф Кубка Стэнли на счету форварда семь встреч и шесть (3+3) набранных очков.