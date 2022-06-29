Латыш Индрашис перешел в «Спартак», несмотря на запрет латвийских властей играть в КХЛ

Латвийский нападающий Микс Индрашис стал игроком московского «Спартака».

Как сообщает пресс-служба красно-белых, форвард подписал с клубом контракт сроком на один сезон.

Отметим, что власти Латвии законодательно запретили своим хоккеистам и тренерам работать в России и в КХЛ, однако это уже второй случай за сутки, когда запрет нарушается: днем ранее Леонид Тамбиев, также являющийся гражданином Латвии, сохранил пост главного тренера владивостокского «Адмирала».

В минувшем сезоне Индрашис выступал как раз в составе дальневосточников и подольского «Витязя», проведя в сумме 46 матчей в «регулярке» и набрав 17 (7+10) очков. Ни один из клубов не пробился в плей-офф Кубка Гагарина.