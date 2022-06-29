«Салават» подписал контракт с канадским защитником Мерфи

Канадский защитник Райан Мерфи подписал соглашение с «Салаватом Юлаевым».

Как сообщает официальный сайт уфимской команды, контракт с 29-летним хоккеистом заключен на один год. Ранее Мерфи в КХЛ защищал цвета «Нефтехимика» и минского «Динамо».

Минувший сезон канадец провел в АХЛ. Мерфи провел за «Гранд-Рапидс Гриффинс» и набрал 29 (11+18) в 53 матчах. В НХЛ он играл за «Каролину», «Миннесоту» и «Нью-Джерси».

Напомним, что в минувшем сезоне «Салават Юлаев» дошел до полуфинала Восточной конференции, где уступил челябинскому «Трактору» (2:4).